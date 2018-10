Vrouwen SC Heerenveen geven het in slotfase weg tegen Alkmaar

Door een eigen goal van Beau Rijks kwam Heerenveen na een kwartier spelen op 1-0. Dat was nadat Tiny Hoekstra al de paal had geraakt. Lang kon Heerenveen echter niet genieten van de voorsprong, want Chelsea Kenton maakte met een vrije trap al snel de gelijkmaker.

Voor de rust dacht het publiek dat Heerenveen weer op voorsprong kwam, maar de goal van Laura Strik ging niet door. Ze stond buitenspel.

Verlies ondanks nieuwe voorsprong

Nog voordat er een minuut was gespeeld in de tweede helft was het toch 2-1. Hoekstra maakte de goal voor de Friezinnen. Weer kwam Alkmaar op gelijke hoogte. Silvie van der Plas scoorde voor de bezoekers.

In de laatste tien minuten ging het helemaal verkeerd bij Heerenveen. Jolet Lommen zette Alkmaar op 2-3. En al gauw maakte Yvette Derks gedaan werk: met een afstandsschot zorgde ze voor de 2-4. Kenton maakte er zelf 2-5 van. Tiny Heokstra scoorde nog wel tegen, maar verder dan 3-5 kwam Heerenveen niet meer.