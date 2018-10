Epke definitief naar rekstokfinale, Nederland ook naar finale landenwedstrijd

De Nederlandse ploeg bestaat naast Epke uit Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt. De Leeuwarder Michel Bletterman is reserve.

De beste acht landen uit de kwalificatie gaan door naar de finale. Nederland werd zevende. De finale is aanstaande maandag. Rusland had in de kwalificatie de beste score, voor China en Japan.

Het beste teamresultaat van de Nederlandse turners op een WK is de elfde plek in 2015. Bij de Olympische Spelen van twee jaar geleden in Rio de Janeiro eindigden ze als tiende.

Rekstok

De rekstokfinale is zaterdag over een week. Kohei Uchimura, de wereldkampioen van 2015, zette in de kwalificatie de hoogste score neer. Ook regerend wereldkampioen Tin Srbic is er weer bij. Hij werd vijfde in de kwalificatie. Bart Deurloo pakte vorig jaar nog brons, maar heeft zich deze keer niet voor de finale geplaatst. Hij werd twaalfde.

Epke Zonderland is één keer olympisch kampioen en twee keer wereldkampioen geworden op de rekstok. Een jaar geleden werd hij in Montreal tweede op het WK.