Bruinrot aangetroffen bij pootaardappelteler in Fryslân

Boer Piet Goffe Hoitsma uit Franeker verbouwt ook pootaardappelen en is erg geschrokken van het nieuws, ook al was het niet zijn bedrijf. Hij schrikt vooral omdat de bruinrot is aangetroffen bij drie bedrijven in Nederland. "We dachten dat we het aardig onder controle hadden, dus dit is wel schrikken", zegt Hoitsma.

In Noordoost-Fryslân verbouwen bijna alle aardappelboeren poters. Dat er nu een besmetting is, is zorgelijk. Ook als er geen andere partijen meer worden getroffen.

Niet goed voor het vertrouwen

De meeste aardappelen worden geëxporteerd en een bruinrotbesmetting is niet goed voor het vertrouwen in de Friese aardappelen.

De meeste boeren zijn wel verzekerd tegen een bruinrotbesmetting. Die verzekering is in het leven geroepen om te voorkomen dat boeren het stil zouden houden, omdat ze bang zijn voor de schade.