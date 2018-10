Gemeente Waadhoeke had deze zomer 1.200 arbeidsmigranten aan het werk

Mogelijk gaat het om nog meer migranten, omdat sommigen ook via kleine bedrijven werken. Hoeveel van hen ook in de gemeente wonen, is niet bekend, omdat niet iedereen zich inschrijft in de gemeente.

Op 1 juli 2018 stonden er 586 personen ingeschreven uit Midden- en Oost-Europese landen. Hoe de verdeling van de migranten is over de gemeente is niet bekend bij het college van burgemeester en wethouders.

Bij de gemeente zijn zeven meldingen binnengekomen van illegale bewoning. Een aantal van die meldingen gaat over hetzelfde huis.