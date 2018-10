Jorrit Bergsma is naast schaatser nu ook fulltime vader

Wat doen jullie dit seizoen anders qua schaatsen?

"Wij doen het niet heel erg anders. We blijven wel wat meer thuis, zo slaan we de eerste twee wereldbekers over. Dat doen we zodat wij wat meer marathons hier in Nederland kunnen rijden."

Waarom?

"In het Olympisch seizoen zijn we veel op pad geweest en hebben we veel trainingskampen gehad. Nu is het net wat relaxter en kunnen wij wat meer tot rust komen. Natuurlijk willen wij wel presteren op het ijs, maar het is nu wel net wat relaxter."

Wat zijn jouw doelen dit seizoen?

"Het WK afstanden is altijd een doel voor mij. Het is altijd mooi de kans te krijgen om wereldkampioen te worden. Daar ga ik graag voor."

Op de 5 en de 10 kilometer?

"Ja! En ik wil de marathons en de wereldbekers goed rijden, maar de piek ligt wel bij het WK afstanden."

Hoe is je zomer geweest?

"Het kon beter. Een deel was goed, een ander deel was kwakkelen. Maar het gaat nu wel lekker. Ik ben niet ontevreden over de wedstrijden die ik heb gereden. Over een week hebben wij het wereldbekerkwalificatietoernooi. Dan zien we echt hoe we ervoor staan."