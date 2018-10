Drachtster, die naam van 'aanvaller' op Facebook zette, vrijgesproken van laster

De rechter heeft een 48-jarige inwoonster van Drachten vrijgesproken van laster. De vrouw zette begin 2015 de naam van een man op Facebook, van wie ze dacht dat hij haar zoon had aangevallen. De politie had haar er twee keer van verzekerd dat zij daarmee niks strafbaars deed. De rechter vindt dat zij er daarom op mocht vertrouwen dat het Openbaar Ministerie haar niet zou vervolgen.

De zoon van de Drachtster is beveiliger en werd in januari aangevallen op de Kaden in Drachten, terwijl hij in een auto zat. De zoon kreeg glas in zijn ogen en schrammen. De vrouw was bang voor de veiligheid van haar zoon. Ze wou dat bekend werd wie de aanvaller was, zodat hij voortaan meer op zijn hoede zou zijn. Via sociale media kwam zij achter de identiteit van de vermoedelijke dader. Haar zoon herkende de man, maar de politie wou niet in actie komen. Maar zij kregen wel groen licht om een Facebookbericht te plaatsen en dat deed ze dus.

De officier van justitie vindt dat de vrouw daarmee de naam van de man had aangetast. Dat vond de rechter niet.