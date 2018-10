Antoinette de Jong: "Ik wil gewoon van die derde plek af"

Er zijn meer veranderingen bij de vrouwen: Yvonne Nauta is kopvrouw van Gewest Fryslân en ook olympisch shorttrackkampioen Suzanne Schulting komt dit seizoen in actie op de langebaan.

In Fryslân Hjoed keek Antoinette de Jong vrijdag vooruit op het nieuwe seizoen. Haar doelstelling is duidelijk: "Ik wil gewoon van die derde plek af. Ik kom er steeds weer op. Het is op zich mooi dat je op het podium staat, maar op een gegeven moment wil je hoger."

Ook Geert Kuiper, tegenwoordig technisch adviseur van de Canadezen, en journalist Jaap Stalenburg schoven aan.