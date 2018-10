Johannes Kramer kandidaat-lijsttrekker FNP; Sijbe Knol hoogste nieuwkomer op de lijst

Knol is nu raadslid in de gemeente Waadhoeke en moet voor de nodige verjonging zorgen. Statenlid Sybren Posthumus staat op de vierde plek. De FNP heeft op dit moment vier zetels in Provinciale Staten.

De lijst is nog niet definitief. De leden moeten zich op 23 november nog over de lijst uitspreken. De FNP wees al eerder burgemeester Gerben Gerbrandy aan als kandidaat-senator. De kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen wordt aangevoerd door Bram Bonnema.