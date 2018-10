Workumer Kamer kan toch in Workum blijven

De kamer vindt een plekje op de tweede verdieping van het eerste stadhuis in Workum. Door verschillende financiële bijdragen is er 90 duizend euro beschikbaar, zodat het behoud van de kamer van Workum kon worden gerealiseerd.

Gemaakt vanwege geboorte zoon

De kamer is bekend in Workum en de omgeving en is rond 1780 gemaakt ter gelegenheid van de geboorte van Albert Lieuwes Potma. Zijn ouders waren zo blij met zijn geboorte, nadat zij drie kinderen aan tyfus waren verloren, dat zij de kamer hadden laten maken.

De Workumer Kamer is ook bijzonder omdat de bekende kunstenaar Tjipke Visser er is geboren. Als de kamer op de nieuwe locatie is neergezet, zijn er plannen om op dezelfde locatie ook een expositie in te richten over de oorlog en verzet en ook een expositie over Workumer interieurs.