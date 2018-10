Speciaal bankje voor bewoners Talant Bolsward

Tjerk maakte deze zomer samen met zijn ezel een tocht door onder andere Fryslân. Iedere dag opnieuw moest hij een slaapplaats vinden. Op de tocht zijn Ridder en zijn ezel uiteindelijk ook uitgekomen bij Talant in Boslward. De pelgrim vond zijn verblijf daar zo bijzonder. "Het mooie was dat mensen met een beperking en oudere mensen hier samen wonen", vertelt Ridder. "We hebben tot 's avonds laat gezellig met z'n allen buiten gezeten."

Tjerk heeft een speciaal bankje geschonken zodat de mensen van Talant vaker met elkaar kunnen zitten. Het bankje is gemaakt van een boom uit Utrecht, van de stichting Tafelboom.