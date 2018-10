Olde Riekerink: "Wij moeten AZ in ieder geval aankunnen"

Stijn Schaars en de blessures

Stijn Schaars is nog steeds geblesseerd, maar staat inmiddels wel weer op het veld en trapt tegen een bal. Olde Riekerink: "We moeten bij Stijn alleen kijken naar de korte termijn. Maar het is wel goed om te zien dat-ie weer tegen een bal kan trappen. Nog niet zo heel lang geleden was hardlopen nog lastig."

Doke Schmidt is ook nog geblesseerd. Jordy Bruijn sluit wel weer aan bij de selectie, net als keeper Jan Bekkema. Mitchell van Bergen had last van zijn rug en heeft alleen vrijdag meegetraind.