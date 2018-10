Amerikanen willen Heerenveen-speler Kik Pierie hebben

Dat zit zo: de 18-jarige Leeuwarder werd geboren in de Amerikaanse stad Boston. Daar was zijn vader, oud-hockeyinternational Jean-Pierre Pierie, een jaar lang chirurg bij het ziekenhuis van de Harvard-universiteit.

Omdat Kik Pierie is geboren in Boston, mag hij ook voor de nationale voetbalploeg van Amerika spelen, ook al is hij al in actie gekomen voor Nederlandse jeugdteams. "Maar ik kan er verder niets over zeggen", zegt hij.