Boete voor Arumer drankrijder die ongeluk veroorzaakte vanwege pakje shag

Een man uit Arum heeft een boete van 1400 euro gekregen omdat hij met drank op een ongeluk heeft veroorzaakt. Bovendien was zijn auto niet verzekerd. De man was op de A31 bij Herbaijum met zijn auto tegen de auto voor zich gebotst. De man zei dat zijn pakje shag op de vloer was gevallen, terwijl hij de auto voor zich aan het inhalen was.

De Arumer had dik drie keer meer gedronken dan wettelijk is toegestaan. Hij had de autoverzekering niet betaald, omdat hij financiële problemen had. Dat zou inmiddels zijn opgelost.

De officier van justitie had naast de boete ook een rijontzegging willen eisen. Maar omdat de verdachte dan zijn baan zou kwijtraken, zag hij daarvan af. Hij eiste wel een voorwaardelijke rijontzegging en een boete van 1400 euro. De rechter nam die eis over.