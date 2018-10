Bokser Farshid Bos wil naar de Olympische Spelen

BAV Frisia bestaat 85 jaar

"Trots, su trots. Trots, trots, trots. Ik ken niet útlegge hoe trots ik bin." Piet Rozendaal is trainer van Farshid en trainer van Frisia. Hij is eigenlijk zijn hele leven al actief bij Frisia. "Dit is myn leven. Ik vind it su moai om te werken met jongens die boksen als hun passy hewwe."

Om het 85-jarige bestaan te vieren, is er zaterdag een boksgala in Zalen Schaaf in Leeuwarden. Daar is de hoofdpartij de wedstrijd tussen Peter Müllenberg en Kilat Hallie in de klasse zwaargewicht. Müllenberg stond in 2016 op de Olympische Spelen.