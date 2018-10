Freedsmerk over de wintertijd: "Stop met dat gedoe"

We zetten de klok aanstaande zondag vooruit. Nee, achteruit. En dan kunnen we een uurtje langer slapen. Of een uurtje korter. Hoe zit het ook maar weer? Als het aan Europa ligt, zijn we binnenkort van dat geloof af. We moeten kiezen voor een vaste zomer- of wintertijd. Maar welke tijd moet het dan worden? We vroegen het op de freedsmerk.