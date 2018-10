Woningcorporatie: "Laat tegengeluid horen over huisvesting arbeidsmigranten"

Woningcorporatie Wonen Noord West Friesland roept alle dorpsbelangen in de gemeente Waadhoeke op om naar de inspraakbijeenkomst te komen over de huisvesting voor arbeidsmigranten. Op woensdag 31 oktober is er in het gemeentehuis in Franeker een bijeenkomst over de notitie 'Beleidsontwikkeling voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Waadhoeke'.