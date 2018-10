Tjongerschans en De Friesland krijgen veel vragen over faillissement IJsselmeerziekenhuizen

De gevolgen van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen zijn ook te merken in de Friese zorgwereld. Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen heeft het sinds donderdag drukker gekregen, vooral op de afdelingen Spoedeisende hulp en acute verloskunde. Het ziekenhuis wordt sinds deze week vaker gebeld door patiënten uit de Flevopolder, met de vraag of ze in Heerenveen terecht kunnen.