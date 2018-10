Na 17 jaar voor het laatst "Maak er wat moois van!"

"Het is nogal een besluit na 17 jaar bij hetzelfde bedrijf. Ik ga met name de betrokkenheid van de luisteraars missen. Ik kreeg in de loop van de jaren allerhande reacties van de mensen thuis: kaartjes, mails en telefoontjes." Ook haar slotwoorden in de uitzending zorgden voor reacties: "Ik kreeg een paar jaar geleden een kaartje van een vrouw die zei dat mijn woorden haar door de dag hielpen, dat is toch prachtig!"

Niet te braaf

De stap naar RTL is voor Joline een logische. Ze woont in Lemmer en is dus net zo snel in Hilversum als in Leeuwarden. Daarnaast past de commerciële zender goed bij haar. "Neem bijvoorbeeld met Prinsjesdag. Dat zou je verwachten dat daarmee wordt geopend, maar RTL kwam in plaats daarvan met een eigen nieuwsverhaal over zonnepanelen die in brand vlogen. Dat vind ik mooi, niet te braaf of te netjes.

Ontbijtnieuws

De radio-presentator gaat in Hilversum aan het werk als bureauredacteur binnenland. In deze functie zal ze afspraken maken voor verslaggevers en items voor alle nieuwsuitzendingen samenstellen. Dit betekent dat ze dus niet meer te horen of te zien zal zijn. Op de vraag of ze misschien ooit RTL Nieuws, Editie NL of het Ontbijtnieuws zal gaan presenteren moet ze lachen. "Doe dan maar het ontbijtnieuws, ik ben toch al gewend om vroeg op te staan voor Fryslân fan 'e Moarn."