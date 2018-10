Kunnen jagers het verschil zien tussen wilde katten en huiskatten?

Er zijn te veel wilde katten in Fryslân, geeft Wendie toe. Maar de dieren afschieten is volgens haar niet de oplossing. "Voor elke tien die je neerschiet, vullen tien anderen die ruimte weer in. Dan schiet je ze alleen maar af voor het plezier."

Castreren en steriliseren

Het enige dat helpt is castreren en steriliseren. Dan kunnen de verwilderde dieren volgens Wendie zelfs weer terug de natuur in. Of, als ze voor te veel overlast zorgen, moeten ze een nieuwe plek krijgen, bijvoorbeeld bij boeren. Dan is jagen ook niet meer nodig en worden er ook niet per ongeluk huiskatten doodgeschoten.