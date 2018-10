Dongeradeel krijgt voor twee maanden Magda Berndsen als burgemeester

De benoeming van Berndsen duurt tot 1 januari 2019. Dan gaat de gemeente Dongeradeel samen met Ferwerderadeel en Kollumerland op in de nieuwe gemeente Noordoost-Fryslân. Voor die nieuwe gemeente moet volgens commissaris Arno Brok een burgemeester van buiten komen. Het is daarmee uitgesloten dat Berndsen na 1 januari doorschuift naar de nieuwe gemeente.

Berndsen was van 1 januari tot 27 september dit jaar waarnemend burgemeester van Zuidwest-Fryslân. Eerder was ze burgemeester van de gemeenten Obdam en Beverwijk en korpschef van de politie in Fryslân.