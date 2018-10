"De app 'Too good to go' werkt als een trein"

In Nederland zijn zo'n 160.000 gebruikers van de app Too good to go. Het initiatief voor de app komt van de Movement Too Good To Go. Eén van de initiatiefnemers is Melvin de Groot. Hij legt uit hoe de app precies werkt. "Op onze app kun je zien waar in de buurt eten overblijft. Vervolgens klik je op een pakketje en kun je 'm bestellen. Daar zit eten in dat die dag nog goed is. Je kunt het aan het einde van de dag ophalen. De dag erna kan de supermarkt het niet meer verkopen."

Geen boodschappenlijstje

Klanten kunnen niet zelf een boodschappenlijstje maken van wat er in de pakketjes moet zitten. Het gaat om eten dat die dag is overgebleven. "De prijs is daardoor lager dan gewoon", zegt De Groot. "Het kan van alles zijn, maar het is iedere keer weer anders. Je kunt niets verwachten."