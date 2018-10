Vuurtoren Vlieland krijgt opknapbeurt

Bij de restauratie wordt rekening gehouden met strenge milieu-eisen. De verf moet langzaamaan verdwijnen met behulp van twee stoomapparaten. Dat neemt veel tijd in beslag. De verwachting is dat de klus tot aan de kerst duurt. Het werk loopt deze week echter meteen al vertraging op. Door de harde wind zijn de plastic doeken om de toren kapot gewaaid. "Hij was helemaal netjes ingepakt, maar de helft is er nu al weer af", zegt Germ Veenstra, pachter van de vuurtoren.

Het licht blijft aan

Terwijl de restauratiewerkzaamheden plaatsvinden, kan het licht in de vuurtoren gewoon blijven branden. Wel is het licht minder krachtig en minder goed zichtbaar dan anders. Dat heeft te maken met de schermen die voor de koepel hangen. De scheepvaart is op de hoogte gebracht. Iedere dag wordt door het verkeerscentrum op de andere vuurtoren op Terschelling de boodschap gebracht dat de vuurtoren van Vlieland niet zo veel licht geeft als normaal.

Restauratie

Rijkswaterstaat heeft de verantwoordelijkheid om monumentale gebouwen zoals de vuurtoren op Vlieland te onderhouden. "Op sommige plaatsen begon de rode verf al te verkleuren," zegt Casper van Meursch van Rijkswaterstaat. "Daarom zijn we blij dat we nu met de restauratie kunnen beginnen." Er worden geen aanpassingen gedaan aan de constructie van de toren, alleen het uiterlijk wordt aangepakt. "Wij noemen dat conserveringswerkzaamheden."

Andere functie

Ondanks dat de vuurtoren niet meer bemenst wordt met een vuurtorenwachter voor de scheepvaart heeft de toren wel een andere functie. Van Meursch: "Er zitten veel antennes op de toren voor bijvoorbeeld het 4G-netwerk".