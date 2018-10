Kerstmusical in het Posthuis Theater in Heerenveen gaat niet door

Financieel risico

Vorig jaar was het al een uitdaging om de begroting rond te krijgen. De gemeenteraad sprong toen voor één keer bij. Heerenveen organiseerde de musical met de Cultuur Coöperatie Welbegrepen. De gemeente hoopte zo de financiële risico's beter te beheersen. Een coöperatie heeft bijvoorbeeld meer subsidiemogelijkheden. Maar deze constructie heeft uiteindelijk niet geholpen.

De stekker er uit

Producent Kor Konstapel van de organiserende Cultuur Coöperatie Welbegrepen snapt er niets van. "We hadden de begroting bijna rond. We hadden nog een paar tekorten van zo'n 15.000 euro, die zouden we nog afdekken. Maar die plannen werden doorkruist door het besluit van de gemeente om er helemaal mee te stoppen. We gingen er vanuit dat de inkomsten uit kaartverkoop en subsidies nog binnen zouden komen, maar kennelijk had de gemeente daar geen vertrouwen in. Het financieel risico was te hoog, vandaar dat ze besloten om de stekker eruit te trekken."

Mogelijke claims

Konstapel was verbijsterd over het besluit. "Ik zal mijn eerste reactie maar niet herhalen. Mijn eerste vraag was: is dit nog omkeerbaar? Het antwoord was meteen nee. Dan ben je uitgepraat. Het moment van dit besluit was erg ongelukkig. In september zijn we al begonnen. We hadden al vijf professionals aangetrokken, waaronder Joop Wittermans en zijn dochter Margje. Er zijn dus al kosten gemaakt en je moet er rekening mee houden dat professionals nog met een claim komen."

Grote teleurstelling

De teleurstelling is groot bij de organisatie. Konstapel: "Ik ben zwaar teleurgesteld. Maar het draait niet om mij. Het draait om de productiegroep van 16 amateurspelers, waaronder heel veel kinderen. Dat is het allerergste. En natuurlijk het publiek."

Geld terug

De gemeenteraad bespreekt binnenkort hoe het verder moet met deze traditie, die al vele jaren bestaat. Mensen die al een kaartje gekochten hebben, kunnen dat weer inleveren bij het Posthuis Theater. Ze krijgen hun geld dan terug.