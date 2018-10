Meriant-directeur kan zich niet vinden in kritiek van medewerkers en FNV

Sinds twee en een half jaar werken ze bij Meriant op een andere wijze. "Op een kleinschalige manier", vertelt Broekman. "Die werkwijze is samengesteld met bewoners, familie en collega's. Zo werken we op een manier dat de werknemers een goede werk-/privébalans hebben. Daarbij heb je veel ruimte, maar je moet ook verantwoordelijkheid nemen."

Kritiek komt van kleine groep

Broekman is op de hoogte van de kritiek, maar het gaat volgens hem slechts om een kleine groep. "De meeste afdelingen draaien met hetzelfde systeem heel erg goed. Dat heeft geleid tot een betere kwaliteit van zorg, stijgende tevredenheid van bewoners, familie en medewerkers. Deze afdeling die met kritiek komt heeft de stap nog niet helemaal gemaakt. We proberen ze daarin te steunen."

Volgens de FNV heeft Meriant mensen bang gemaakt en durven anderen daarom niets meer te zeggen. De reactie van Meriant is bijna altijd intimiderend. "Dat herken ik niet. Sterker nog, ik krijg te horen dat ik heel erg toegankelijk ben. Bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek kwamen wij eruit als beste werkgever. Het is jammer dat deze twee teams dat anders ervaren."

"Kan vandaag nog worden opgelost"

Dat er problemen zijn, gelooft Broekman wel. Maar dat kan snel worden opgelost. "Veel van de punten waar zij hun ontevreden over uiten, kunnen vandaag nog worden opgelost. Daar is ook ruimte voor. Maar dat moet je dan wel willen horen en proberen die stap te maken."

Volgens de FNV is er ook geen waardering en respect voor de medewerkers. "Dat is er juist wel, maar dat heb ik blijkbaar niet goed over weten te brengen bij deze groep mensen", zegt Broekman.

Schokkende verhalen

Volgende week komen tientallen medewerkers van Meriant bij elkaar. Ze presenteren dan een boek over de wijze waarop de werkgever met de medewerkers omgaat. Volgens de FNV gaat het om schokkende verhalen.