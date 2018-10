FNV over problemen bij Meriant: "De directeur neemt z'n verantwoordelijkheid niet"

Wat zijn de problemen dan? "Er zijn problemen over de bezetting, over de manier waarop de mensen worden ingeroosterd", vertelt Bernard Koekoek van de FNV. "De mensen hebben het gevoel dat ze 24/7 van Meriant moeten zijn. Dan kom je niet aan je rust toe en dat heb je wel nodig, want dat is zwaar werk."

En dat is volgens Koekoek nog niet eens het ergste. "Er is een totaal gebrek aan waardering, aan respect voor de mensen. Daar vragen we al vier maanden om, maar er komt niets."

"Altijd dezelfde boodschap"

In die vier maanden heeft de FNV met de Meriant-directie om tafel gezeten. "Maar het woord 'overleg' is al te veel van het goede. Het is altijd dezelfde boodschap: het is jullie probleem. De directeur neemt z'n verantwoordelijkheid niet."

Volgende week komen tientallen medewerkers met een boek over hoe de werkgever met ze omgaat. "We willen de vuile was liever niet buitenhangen, maar er moet wel een oplossing komen. Omdat die al zo lang uitblijft, hebben we besloten om de verhalen van de werkvloer via de media te vertellen."

FNV: reactie directie is intimidatie

In een eerste reactie zegt de Meriant-directie dat de klachten van een kleine groep mensen komt. Die hebben volgens Meriant moeite met de veranderingen in de zorg. "Dat is redelijk tekenend", zegt Koekoek over de reactie van Meriant. "Wij houden ons bezig met twee clusters. 90 procent daarvan heeft zich verenigd in de FNV. En daarom durven ze aan de bel te trekken, want de reactie is bijna altijd intimidatie. Dan klopt het dat de rest niets zegt, maar dat komt doordat Meriant ze bang heeft gemaakt."

Meriant zegt wel dat ze bezig zijn met een oplossing, maar daarmee is Koekoek niet tevreden. "Dat zeggen ze al vier maanden. Als je in die tijd geen steek verder komt, werk je niet heel effectief."