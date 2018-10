'Lelijke loods' in IJlst maakt kans op architectuurprijs

Bijna volledig van hout

Wat voornamelijk opvalt aan het museum, is dat het bijna volledig van hout is gemaakt. "De geur van het hout is het eerste dat de bezoekers opvalt als ze binnenkomen", zo zegt Piet Hoogeveen van het museum. "En die geur willen we ook zo lang mogelijk vasthouden, vandaar dat het hout ook nergens mee is behandeld. "Volgens Hoogeveen is ook duidelijk te zien hoe het museum van binnen in elkaar steekt. "Niks is weggewerkt, je kunt iedere balk zien."