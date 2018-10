Antonius Zorggroep klaar om patiënten failliet ziekenhuis Emmeloord over te nemen

De Antonius Zorggroep uit Sneek staat klaar om alle patiënten over te nemen van het failliete ziekenhuis in Emmeloord. Antonius heeft een vestiging in Emmeloord en overweegt nu om de nieuwbouw in de polder naar voren te halen vanwege het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord, Lelystad en Dronten.