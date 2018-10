Rechtbank schorst zaak verdachten drugslab Suwâld

Het drugslab werd december vorig jaar ontdekt, nadat de politie eerst al een wietplantage had aangetroffen. Het lab was goed geweest voor de productie van miljoenen xtc-pillen. Twee van de drie verdachten, uit Roden en Assen, werden in mei opgepakt. Later arresteerde de politie ook nog een man uit Groningen.

Loods

De bewoner van de boerderij werd meteen na het oprollen van het lab opgepakt. Tegen hem is twee weken geleden vijf jaar cel geëist. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij het drugslab. De man zelf ontkent, hij zou de lood bij de boerderij alleen maar hebben verhuurd. Volgens het Openbaar Ministerie is op camerabeelden te zien dat de man met de andere verdachten de loods in loopt. Zijn advocaat zegt dat alleen maar te zien is dat de verdachte in de richting van de deur loopt.

De uitspraak in de zaak ik volgende week. De rechtszaak tegen de andere drie verdachten is waarschijnlijk niet eerder dan in maart of april volgend jaar.