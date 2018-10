Bloed, zweet en tranen, maar Jillert Anema presenteert nieuwe ploeg

Jillert, vandaag was dan eindelijk de presentatie van Team easyJet. Ben je opgelucht?

Nee, dat nog niet. We zijn nog zó druk geweest met van alles. De KNSB-licentie hebben we pas net binnen, de kleding moest worden gemaakt, promofilmpjes moesten we maken, alle gifjes zijn klaar. Met zulke dingen zijn we heel druk geweest. Het was heel hectisch.

Kun je er dan wel van genieten?

Nou, minder dus. Maar ik ben wel heel blij dat we de ploeg bij elkaar hebben gehouden en toch weer een mooie sponsor hebben gevonden. We zijn eigenlijk met z'n allen bij elkaar gebleven en we hebben er een groep talenten bijgekregen.

Heeft het gedoe in de zomer straks ook invloed op het ijs?

Ja.

Hoe merken we dat dan? In de prestaties?

Ja. Of nou ja, nee, ik hoop het niet, maar misschien wel in de tijden. Schaatsen is een sport waarbij je ontspannen moet zijn. Dit gedoe is normaal gesproken in april, maar nu was het allemaal later. Dat doet wel iets met je.

Dat wordt dus niets.

Hahaha, dat zijn meestal mijn woorden.

Simon en Irene Schouten zijn tijdens het trainingskamp in het Duitse Erfurt boos naar huis gegaan. Klopt dat?

Ja.

Waarom?

Zo waren boos op mij. Dat heb je soms hè.

Heeft dat iets te maken met het contract en de voorwaarden?

Ja, dat zou kunnen, maar daar wil ik verder niets over zeggen. Het moet vandaag ook over ons nieuwe team gaan en ze zijn er ook bij. Daar ben ik heel blij mee.