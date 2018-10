Marijke Groenewoud is bakker én schaatser

Marijke, je bent overgestapt van Team Frysk naar Team easyJet. Is dat een groot verschil?

Het is allemaal wel net wat professioneler. En ik ben nu echt een van de jongsten en dus kan ik nog veel leren van de anderen.

Je hebt vorig jaar de ziekte van Pfeiffer gehad. Ben je er weer helemaal bovenop gekomen?

Ja, ik heb deze zomer goed meegedraaid en geskeelerd. Onder andere op het WK skeeleren, maar de resultaten waren niet zo goed. Toen kon ik nog wel merken dat ik nog niet helemaal de oude was. Nu voel ik me wel goed en ben ik helemaal beter.

Je hebt nu de overstap gemaakt naar naar de professionele ploeg. Kun je daar nu van leven?

Ik woon nog thuis bij m'n vader en moeder en ik werk bij de bakker. Zo kan ik er prima van rondkomen.

Is dat niet lastig, werken bij de bakker en topsport?

Nee, ik vind dat juist lekker. Ik moet niet op de bank zitten of zo. Dan word ik erg onrustig. Ik heb er baat bij om altijd bezig te zijn.

Ga je ook marathons rijden?

Ja, dit weekend is mijn eerste in Deventer. Vorige week was nog de Holland Cup en moest ik de eerste marathonwedstrijd overslaan. Ik vind het marathonschaatsen misschien wel het mooiste onderdeel. Ik heb nog nooit in een vol Thialf gereden, dus ik weet niet hoe dat is, maar het spelletje vind ik wel heel mooi.

Kun je dat combineren?

Ja, denk het wel. Ik moet dat natuurlijk ook eventjes afwachten, maar ze doen het bij deze ploeg bijna allemaal. Ik zie dit als een opbouwjaar.