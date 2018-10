Medewerkers zorginstelling Meriant: "Directie moet problemen Lindestede oplossen"

Medewerkers van zorginstelling Meriant zijn het zat dat de directie de problemen op locatie Lindestede in Wolvega niet aanpakt. Dat hebben ze vakbond FNV laten weten. De werkdruk in Wolvega is heel hoog, er zijn niet genoeg mensen en de roosters zijn onwerkbaar, zegt het personeel. Dat overlegt al maanden met de directie over een oplossing, maar dat heeft nog niets opgeleverd.