Museumboerderij Ot en Sien begint met dagbesteding voor ouderen

Initiatiefnemer Johanna Pitstra heeft in het verleden zelf in de ouderenzorg gewerkt. Het viel haar al langere tijd op dat vooral ouderen zich erg thuis voelen in het Ot en Sienmuseum. Toen het museum op zoek ging naar activiteiten voor de stille dagen en stille weken, viel plotseling het kwartje: dagbesteding voor ouderen.

Omdat de gemeente Achtkarspelen het ook een goed idee vond, kan het museum in januari beginnen met de nieuwe activiteit.

Sfeer blijft hetzelfde

"We gaan wel zorg verlenen, maar het museum wordt geen zorginstelling", vertelt Johanna Pitstra. "De sfeer in het museum blijft hetzelfde; we trekken ook geen witte broek of witte jurk aan."

Bij de dagbesteding draait het in de beleving van Pitstra om aandacht en tijd en om activiteiten waar de ouderen zelf behoefte aan hebben.

's Ochtends hebben de ouderen het hele museum voor zichzelf, omdat het museum alleen 's middags open is. 's Middags kunnen de ouderen terecht in een eigen ontvangstruimte die niet toegankelijk is voor museumbezoekers.

De dagbesteding in het Ot en Sienmuseum heeft plaats voor zo'n twaalf ouderen. De eerste reacties die het museum krijgt op het initiatief zijn volgens Pitstra erg positief.

Al helemaal ingericht op ouderen

Omdat het museum al helemaal was ingericht op oudere bezoekers, met zaken als trapliften en aangepaste toiletten, zijn er niet veel aanpassingen meer nodig om te beginnen met de dagbesteding.