Psychiatrisch onderzoek voor veronderstelde brandstichter Appelscha

De man wordt verdacht van een natuurbrand in het Drents-Friese Wold op 24 juli. Ondanks de droogte, gooide de man volgens justitie brandende sigaretten weg. De man woonde in die tijd op basis van een rechterlijke maatregel in een woonzorgcomplex in Appelscha.

Zijn advocaat zag geen noodzaak voor het psychiatrisch onderzoek, maar de rechter ging daar niet in mee. De zaak is nu voor drie maanden geschorst, zodat de man kan worden onderzocht.