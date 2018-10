Buitenlandse toeristen enthousiast over Fryslân

Wat waren we in Fryslân trots dat onze provincie in de Lonely Planet stond als één van de mooiste plekken op aarde. Het was voor Lysanne Kuipers reden om meer toeristen naar Fryslân te halen. Zij organiseert sinds kort de bustoer Amsterdam Lake District, waarbij toeristen vanuit Amsterdam naar onze provincie komen. En met succes, want er komt een vervolg.