De N381 tussen Ureterp en Wijnjewoude is zojuist weer vrijgegeven door de politie. Eerder op de dag sloeg een auto over de kop bij Wijnjewoude en werd het verkeer door de politie omgeleid. Om 14.00 uur is de weg weer vrijgegeven en kan verkeer weer van Drachten naar Donkerbroek over de N381.