SC Cambuur begint met vertrouwd elftal aan wedstrijd tegen koploper Go Ahead

Go Ahead Eagles kan vrijdag de eerste periodetitel winnen. Trainer René Hake verwacht daarom dat de Deventenaren aanvallend van start zullen gaan: "Zij spelen thuis, willen de toon zetten en ons onder druk zetten. De kunst is om daar onderuit te voetballen." Dat Go Ahead bovenaan staat, vindt Hake terecht. "Go Ahead speelt met veel energie, loopvermogen en duelkracht. Zij staan verdiend bovenaan."