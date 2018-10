Eigenaar van nieuwsgierige kater komt uit Brabant

De baas van het poesje zocht donderdag contact met de dierenartsenpraktijk De Meijerij, nadat er in diverse media aandacht was gegeven aan de reis van het dier. Hij kon de dierenarts exact vertellen om welk koeriersbedrijf het ging. Daarmee is zeker dat de man de eigenaar van het katje is.

"Het broertje van de kitten mist hem heel erg; de koerier en de eigenaar gaan er voor zorgen dat ze snel weer bij elkaar zijn", vertelde dierenarts Saskia Geelen.