Antonius Zorggroep bereidt zich voor op extra patiënten

Donderdagochtend was er een landelijk overleg over de ziekenhuiszorg, waar Marcel Kuin, voorzitter van de raad van bestuur van de Antonius Zorggroep, bij aanwezig was. "De zorg in Sneek blijft gecontinueerd", staat in het persbericht van de Antonius Zorggroep te lezen. Daarmee laat het ziekenhuis weten dat patiënten in de regio er niets van zullen merken.

Er is sprake van een overnamekandidaat voor de IJsselmeerziekenhuizen, maar het is onbekend wie dat is.