Van wie is deze nieuwsgierige wereldreiziger?

De bestelbus is onder andere in Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Brabant geweest. Pas aan het einde van de rit ontdekte de chauffeur dat hij een verstekeling aan boord had. Het beestje is naar alle waarschijnlijkheid bij het uitladen van pakketten in de bestelbus gekropen.

Er wordt goed op gepast

De chauffeur heeft contact opgenomen met dierenartsenpraktijk De Meijerij in Sint-Oedenrode en die heeft het poesje onderzocht. De kat is goed gezond, maar heeft geen chip. Daardoor is niet te achterhalen wie de eigenaar is. De koerier heeft het dier mee naar huis genomen en past er op totdat het baasje zich meldt bij de dierenartsenpraktijk.