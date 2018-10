GGZ-instellingen komen met opleiding om tekort verpleegkundigen tegen te gaan

De instellingen werken samen met hogescholen NHL Stenden in Leeuwarden, de Hanzehogeschool in Groningen en Windesheim in Zwolle. Ze bieden 18 opleidingsplekken aan en willen zo wat doen aan de krapte op de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen.

De opleiding duurt 2,5 tot 4 jaar. Studenten worden opgeleid tot hbo-verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg.

Op 2 november is er in Zuidlaren een informatiebijeenkomst.