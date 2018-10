Gedoe tussen sport- en beroepsvissers in Leeuwarden

Er is gedoe tussen de sport- en beroepsvisserij in de omgeving van Leeuwarden. Na twaalf jaar is er een nieuwe beroepsvisser in het gebied van De Grote Wielen, de Murk en het Ouddeel en hij heeft daar fuiken geplaatst. Omdat de emoties zo hoog oplopen, was er woensdagavond een bijeenkomst in Leeuwarden.