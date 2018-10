Een 67-jarige man uit de gemeente Dongeradeel kon woensdag niet lang genieten van zijn nieuwe motor. De man ging op de Jupiterweg in Leeuwarden onderuit. Hij kwam op zijn helm terecht en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de oorzaak van het ongeluk een combinatie van een bochtige weg en een nieuwe achterband.