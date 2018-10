"We willen laten zien dat we van onze koeien houden"

Veekeuring Fryslân

Het is de veertiende keer dat de Veekeuring Fryslân wordt georganiseerd. Er doen 80 koeien en 50 kalveren van 35 melkveehouders uit de gehele provincie aan mee. De dieren strijden in drie leeftijdsklassen om de Friese titel. Naast de titel is er ook nog een geldprijs te verdienen voor de boeren.

Publiek is vanaf 09.30 uur van harte welkom om te komen kijken in Manege De Sanjes in Oenkerk.