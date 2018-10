Omrop TIP: de zoektocht van Froulju fan Fryslân

Van deze vrouwen wordt een bronzen borstbeeld gemaakt die op zondag 28 oktober in Heerenveen worden onthuld. Welke vrouw is zo bijzonder, belangrijk of onmisbaar dat er een echt borstbeeld van gemaakt moet worden? En waarom? Dat is vanaf donderdag 25 oktober te zien om 17.45 uur te zien bij Omrop Fryslân op TV.

Aflevering 1:

In de eerste aflevering staat de zoektocht naar de vrouwen van Fryslân centraal. Kunstenaar Natasja Bennink gaat de hele provincie door om te vragen welke vrouwen dat moeten zijn volgens de Friezen. Het gaat van de markt in Sneek naar stoere mannen in Harlingen, en van voetbalvrouwen in Heerenveen naar het AZC in Sint Anne. In Haskerdiken treft Natasja een boer. Welke vrouw zou hij voordragen?