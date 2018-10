Update: Dokterswacht weer te bereiken

De Dokterswacht Friesland is weer te bereiken op het gewone nummer: 0900 1127112. Door een telefoonstoring was de Dokterswacht Friesland in de nacht van woensdag op donderdag niet te bereiken. Mensen die dat wel deden, kregen geen contact. De Dokterswacht was niet bereikbaar van 01.30 tot 07.30 uur.