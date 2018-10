Drachten maakt kennis met eigen geschiedenis

Bezoekers konden zelf fotoboeken, of ander oud materiaal dat over Drachten ging, meenemen. Een aantal vrijwilligers van de stichting waren aanwezig om mensen te helpen om meer informatie te vinden over het oude materiaal.

Volgens Roelof Hazelhoff, secretaris van Smelne's Erfskip, was het een succesvolle middag. "De inloopmiddag begon om twee uur, maar een kwartier daarvoor stonden mensen al te wachten. Er zijn zo'n 35 mensen langsgekomen."

In november vindt weer een inloopmiddag plaats in de bibliotheek van Drachten. Daarna wordt gekeken of het een vervolg krijgt volgend jaar.