Wierd Duk: "Burgemeester Dokkum begrijpt eigen bevolking niet"

Volgens Duk blijkt uit stukken dat burgemeester Marga Waanders de actiegroep Kick Out Zwarte Piet wilde faciliteren bij hun demonstratie bij de intocht. En daar zat de lokale bevolking niet op te wachten. "De blokkeerfriezen hadden niet zozeer een probleem met de activisten, maar met hun eis om mee te lopen tussen de kinderen."

Voorbeeld van groter probleem

Duk ziet de blokkeer-actie op de A7 vorig jaar als een metafoor voor iets veel groters. "Er is overal in de wereld een cultuurstrijd gaande. Dat zie je in Groot-Brittannië met de Brexit, in de Verenigde Staten met de overwinning van Trump, in Duitsland met de emigratie. En in Nederland is zwarte piet het speerpunt geworden. Het is de strijd tussen hoogopgeleid en laagopgeleid, tussen globalistisch en patriottistisch. Het gaat niet over zwarte piet, maar over onze identiteit."

Poldermodel onder druk

Volgens Duk leven we in een "verontrustende en bedreigende tijd". In Nederland zijn we gewend naar consensus te zoeken, maar dat poldermodel staat onder druk. "Groepen als Kick Out Zwarte Piet zijn niet op zoek naar consensus. Dat zijn maximalisten, die gaan voor het uiterste. Dat zijn we niet gewend in Nederland, wij zijn gewend altijd de hand uit te steken."