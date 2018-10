VIDEO: Nynke Sietsma gaat naar Lesbos: "Het is overweldigend"

Nynke Sietsma uit Tjerkwerd reist zaterdag af naar het Griekse eiland Lesbos. Ze gaat daarheen om te helpen in een van de daar aanwezige vluchtelingenkampen. Een paar weken geleden deed Sietsma via sociale media een oproep tot steun voor haar initiatief en zij kreeg een groot aantal reacties. In totaal is er nu 5500 euro ingezameld voor de actie. Sietsma was woensdag te gast in Fryslân Hjoed, en vertelde daarin over haar plannen, motivaties en verwachtingen.