Drie jaar cel voor man die gemeentewerkers gijzelde

De man had in het gemeentehuis een mes getrokken en een medewerker achter de balie in een wurggreep genomen. Hierbij raakte de medewerker gewond. De man wilde met deze actie een gesprek met de burgemeester afdwingen.

Het handelen van de man heeft geleid tot angstgevoelens en onrust bij de gemeentemedewerkers. Volgens de rechtbank moeten juist deze mensen in een publieke functie in vrijheid kunnen werken. Zij mogen volgens de rechter niet worden geconfronteerd met intimidatie en geweld. Op dat recht heeft de man serieuze inbraak gemaakt.