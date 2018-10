Maleisisch eiland vraagt hulp van Friese zeepfabriek

Iedere week 200 liter

Gildemacher maakte het wasmiddel eerst alleen voor eigen gebruik, maar in zijn ruime keuken van een tot woning omgebouwd boerderijtje wordt nu iedere week zo'n 200 liter wasmiddel gemaakt. Een met een neutrale geur en voor de liefhebber van een geurtje aan de schone was zijn er ook flessen met 'lavendel' of 'rozemarijn' te krijgen.

"Ik koop grote repen met zeep in uit het Franse Marseille. Daar is de zeep zuiver en bovendien betaalbaar. In Nederland is de prijs zomaar vijfmaal zo hoog en dan kan ik geen betaalbaar wasmiddel meer maken." Gildemacher heeft natuurlijk een geheim recept voor zijn wasmiddel. "Maar de inhoud is vrij simpel: zeep, soda en water en dan in de juiste verhoudingen."